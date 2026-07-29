Pronostican miércoles caluroso en la capital y las regiones norte y noreste, así como lluvias en la región serrana

Este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional prevé cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en las zonas oeste y suroeste de Chihuahua.

Además de que la onda de calor persistirá en las regiones centro, norte y noreste del estado, con temperaturas máximas que rozarán los 40 grados centígrados.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/oaT3r0xY0P — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 29, 2026

Por lo que hoy se esperan precipitaciones moderadas a puntualmente fuertes durante la tarde noche en Casas Grandes, Cuauhtémoc, Madera y en localidades de la Sierra Tarahumara, con posible actividad eléctrica y granizo.

Se presentarán intervalos de chubascos en Batopilas, Urique Guazapares, Chínipas, Uruachi, Maguarichi, Moris, Ocampo, Bocoyna, Temósachic, Madera; serán aisladas a dispersas en Namiquipa, Bachíniva, Cuauhtémoc, Guerrero, Cusihuiriachi, Carichí, Casas Grandes y Janos.