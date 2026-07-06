Presenta AEI Zona Sur importantes resultados durante el primer semestre del año

La Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscrita a la Fiscalía de Distrito Zona Sur, presentó los resultados obtenidos durante los primeros seis meses del año, como parte de las acciones permanentes de investigación, inteligencia y operatividad desarrolladas en los municipios que integran esta región.

Durante el periodo que se informa, los trabajos realizados por los Policías de Investigación permitieron recuperar 68 vehículos que contaban con reporte de robo, además de asegurar 63 automotores relacionados con investigaciones ministeriales o que presentaban irregularidades en su documentación.

En las acciones enfocadas al combate de los delitos de alto impacto, la AEI aseguró 25 armas largas, 15 armas cortas y 5 mil 712 cartuchos útiles, armamento que fue retirado de circulación para evitar su utilización en hechos delictivos.

Asimismo, como resultado de los operativos implementados para combatir los delitos contra la salud, fueron asegurados 5.73 kilogramos de diversas drogas, entre ellas marihuana, cocaína y cristal, contribuyendo con ello a inhibir la distribución de sustancias ilícitas en la región.

En materia de procuración de justicia, los elementos investigadores cumplimentaron 279 órdenes de aprehensión giradas por la autoridad judicial, entre las que destaca la detención de Juan de Dios P.C., por su probable responsabilidad en el homicidio de Lucía Guadalupe M.A., ocurrido el 12 de mayo del presente año.

Además, realizaron 138 detenciones en flagrancia por diversos delitos, fortaleciendo las acciones para combatir la impunidad, entre ellas, la de cuatro empleados de seguridad privada, a quienes se les aseguró un cargamento de dos toneladas de precipitado de plata, con valor de dos millones de dólares.

De igual manera, como parte de los trabajos de búsqueda de personas, fueron localizadas 85 personas que contaban con reporte de ausencia y/o desaparición, acciones que permitieron reintegrarlas a su entorno familiar y brindar certeza a sus seres queridos.

Durante este mismo periodo, la Agencia Estatal de Investigación ejecutó 19 órdenes de cateo, diligencias que derivaron en el aseguramiento de diversos indicios de interés criminalístico y en acciones relevantes para el esclarecimiento de investigaciones.

Para fortalecer la presencia institucional y mantener acciones preventivas y de reacción en toda la región sur del estado, los elementos de la AEI desplegaron 2 mil 172 operativos en zonas urbanas, comunidades rurales y tramos carreteros estratégicos.

La Fiscalía de Distrito Zona Sur y la Agencia Estatal de Investigación refrendan su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada, profesional y permanente para combatir la delincuencia, fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de las familias chihuahuenses.