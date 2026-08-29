Vandalismo en escuelas será cuantificado hasta el regreso a clases: Julio Salas

El número de escuelas vandalizadas durante el periodo vacacional todavía no está definido, ya que la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) espera que los planteles abran sus puertas el próximo lunes para recibir los reportes y denuncias correspondientes.

El comisario Julio Salas informó que hasta este momento se tienen identificadas dos escuelas con afectaciones, aunque aclaró que se trata de una cifra preliminar que podría incrementarse una vez que directivos y personal educativo revisen las instalaciones.

Explicó que mientras las escuelas permanecen cerradas resulta complicado establecer un número real de planteles afectados, pues algunos daños o robos podrían no haber sido detectados todavía.

“Es un corte no muy real porque necesitamos que abran las escuelas a partir del lunes y es cuando vamos a recibir las denuncias”, comentó.

Entre los primeros casos detectados se encuentra el robo de motores de equipos de aire acondicionado, además de daños ocasionados por vandalismo.

El jefe policiaco señaló que por esta razón se ha decidido esperar antes de proporcionar una cifra definitiva, pues será hasta que las instituciones educativas sean revisadas cuando se pueda conocer con certeza el número de planteles afectados y la magnitud de los daños.

La situación será monitoreada a partir del regreso a clases, mientras la DSPM mantiene preparada una estrategia especial de vigilancia para las escuelas, con recorridos preventivos y presencia de elementos durante las primeras horas de la jornada escolar.

El objetivo será no solamente atender los reportes que surjan, sino también reforzar la prevención para evitar que los planteles vuelvan a ser blanco de robos o actos vandálicos.