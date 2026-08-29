Promueve Poliforum Museo Universitario la creatividad a través de talleres gratuitos de crochet

Puedes unirte al taller para principiantes, de amigurumis o de tejedores avanzados.

La Dirección de Extensión y Difusión Cultural, a través del Poliforum Cultural Universitario de la UACH, abrió la convocatoria para formar parte de sus comunidades de crochet, con talleres dirigidos tanto a personas que desean aprender desde cero como a quienes buscan desarrollar y compartir sus habilidades en el tejido.

La programación contempla tres espacios en los que se incluye “Taller para Principiantes”, enfocado en aprender desde cero la técnica del crochet; este se llevará a cabo los lunes de 5:00 a 7:00 de la tarde y comenzó el 24 de agosto, con una duración de 14 semanas.

También se encuentra el “Taller de Amigurumis”, donde las y los participantes podrán aprender a crear sus propios personajes. Las sesiones serán los miércoles de 5:00 a 7:00 de la tarde, a partir del 26 de agosto, con una duración de 14 semanas.

Para quienes ya cuentan con experiencia, el Club de Crochet ofrece un espacio de encuentro para personas tejedoras avanzadas, con sesiones los viernes de 4:00 a 7:00 de la tarde. Este grupo iniciará actividades el próximo 4 de septiembre y tendrá una duración de 16 semanas.

Los talleres serán impartidos por Chely Villa y serán gratuitos, aunque el cupo es limitado. Las actividades buscan fomentar la creatividad, el aprendizaje y la convivencia entre integrantes de la comunidad interesada en el crochet.

Las personas interesadas pueden solicitar más información o inscribirse directamente a través de WhatsApp al 614-203-8682. Las actividades se desarrollarán en el Poliforum Cultural Universitario, ubicado en calle Escorza 900, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua.