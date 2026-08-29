Plantea César Jáuregui una ciudad que devuelva tiempo a las mujeres

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César Jáuregui planteó que mejorar la calidad de vida en Chihuahua también implica lograr una ciudad que funcione mejor y permita a las mujeres recuperar tiempo para ellas, para sus familias, para descansar y disfrutar de las cosas importantes de la vida.

Durante un encuentro con vecinos del Cerro de la Cruz, realizado ayer por la tarde, Jáuregui señaló que una de las realidades que ha escuchado particularmente entre las mujeres es la falta de tiempo, debido a que para muchas de ellas la jornada continúa aun después de concluir su trabajo remunerado.

“Necesitamos generar una ciudad que funcione y que le dé tiempo a las mujeres para hacer cosas importantes para ellas”, expresó.

“Una mujer puede salir del trabajo a las seis y no se acabó el jale”, señaló, al referirse a quienes combinan su actividad laboral con las responsabilidades familiares y del hogar.

El planteamiento surgió después de que Jáuregui agradeciera a los vecinos el tiempo destinado para acudir al encuentro. A partir de ello, reflexionó que el tiempo se ha convertido en uno de los bienes más valiosos para las familias y, de manera especial, para las mujeres.

“Las cosas más importantes de la vida son las cosas simples: tener tiempo para disfrutar, para convivir con sus hijos, para llevar una vida no sólo de trabajo”, afirmó.

Jáuregui vinculó esta realidad con el funcionamiento cotidiano de la ciudad, al señalar que una ciudad que funciona debe contribuir a mejorar la calidad de vida y evitar que las actividades diarias consuman innecesariamente el tiempo de las personas.

Subrayó que el objetivo debe ser que las mujeres puedan disponer de más tiempo para convivir con sus hijos, realizar actividades personales, descansar y disfrutar su vida, y no concentrar prácticamente toda su jornada en el trabajo dentro y fuera de casa.

Jáuregui señaló que continuará escuchando a las mujeres para conocer directamente sus necesidades y, llegado el momento, presentar planteamientos concretos sobre este tema.

“Tiempo para vivir”, resumió.