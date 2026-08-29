Presenta Secretaría de Cultura cartelera de septiembre del programa Red de Teatros

La Secretaría de Cultura presentó la cartelera del mes de septiembre del programa “Red de Teatros”, que contará con puestas en escena y espectáculos musicales en las ciudades de Juárez y Chihuahua.

Las actividades se llevarán a cabo en el Teatro Gracia Pasquel de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) y en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”.

La programación inicia el viernes 4 de septiembre a las 16:00 horas con la obra “Tiempo de cambios”, que incluye música compuesta por el joven Danilo Valle Arvayo. La presentación tendrá lugar en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra” en la capital, con una cuota de recuperación de 100 pesos.

El jueves 10 de septiembre, el colectivo D-Ambulantes Teatro presentará “La piedra de la felicidad”, bajo la dirección de Georgina Ayub. Se ofrecerán funciones a las 10:00 y 12:00 horas en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, con un costo de 130 pesos.

Para el viernes 18 de septiembre a las 19:00 horas se presentará “Ni con palabras”, de Strongylus Clown, bajo la dirección de Javier López. La función tendrá lugar en el Teatro de Cámara “Fernando Saavedra”, con un costo de 100 pesos por boleto.

La cartelera concluirá el viernes 25 de septiembre a las 18:00 horas en el Teatro “Gracia Pasquel”, con el concierto “Mágico es México” a cargo del Ensamble Mexicano “Mágico es México” y bajo la dirección de José Francisco Ibarra. El acceso tendrá un costo de 200 pesos.

Asimismo, se recuerda a la población que los boletos podrán adquirirse en taquilla el día de cada función, con descuentos para estudiantes, docentes y personas adultas mayores.