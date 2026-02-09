Positiva para Chihuahua, detención de 30 presuntos integrantes de “Los Salazar” en Querétaro: Loya

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez consideró como positiva para la entidad la reciente detención de 30 presuntos integrantes del grupo de “Los Salazar” en Querétaro, por parte de las fuerzas federales.

Indicó que el grupo de “Los Salazar” es uno de los responsables de la violencia que se está registrando en la región serrana, principalmente en el municipio de Moris y que tiene una operación predominante en el estado vecino de Sonora.

Gilberto Loya felicitó a las fuerzas federales por la importante detención que se dio a conocer el pasado viernes, luego de un operativo de la Secretaría de la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Fiscalía General de la República (FGR).