Positiva llegada de René Chavira a la alcaldía: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que es positiva la llegada de René Chavira a la presidencia de Chihuahua, asegura que trabajarán de la mano por Chihuahua.

“Lo vemos muy positivo porque René Chavira ha estado de lado del gobierno y del lado empresarial, hemos visto como trabaja, sabemos que es una persona muy integra, muy analítica que trabaja con objetivos claros y no va a ser un ciclo pequeño”, comentó.

Señaló que ante la licencia de Marco Bonilla, aprobada ayer por el cabildo de la ciudad, se darán nueve meses para René Chavira, lo cual será una magnífica oportunidad de hacer muchas cosas y dará su sello.

Asegura que hay una disposición de trabajar de buena manera entre el empresariado de Coparmex con el gobierno municipal en esta nueva etapa en la cual desean el mejor de los éxitos al empresariado.