Por mayoría calificada, la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios como nuevo auditor superior de la Federación

Por mayoría califica de 472 votos, el Pleno de la Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel, como titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para el periodo 2026-2034.

La presidenta de la Mesa Directiva, diputada Kenia López Rabadán, expresó que, en virtud de haber alcanzado la votación por mayoría calificada de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en términos del artículo 79, párrafo Sexto de la Constitución Política, declara que se ha designado a Aureliano Hernández Palacios Cardel, como auditor superior de la Federación, por un periodo de ocho años, a partir del 15 de marzo de 2026 y hasta el 14 de marzo de 2034.

Enseguida, López Rabadán procedió a tomarle la protesta de ley al nuevo auditor y solicitó se diera formato de decreto y publicarlo en el Diario Oficial de la Federación.

La votación de la terna, realizada por cédula, arrojó 472 votos a favor de Aureliano Hernández Palacios Cardel, uno para Elizabeth Barba Villafán, seis para Luis Miguel Martínez Anzures, dos votos nulos y 19 cédulas inutilizadas.

Acuerdo de la terna

Previamente, en votación económica el Pleno avaló el acuerdo de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación sobre la terna conformada por Aureliano Hernández Palacios Cardel, Elizabeth Barba Villafán, Luis Miguel Martínez Anzures, en donde menciona que para su integración se tomó en consideración los resultados de la evaluación realizada a las personas aspirantes durante las distintas etapas del procedimiento de designación, procurando que la misma se integre con los perfiles mejor evaluados.

Subraya que considerando la participación de mujeres en el proceso de registro y con el propósito de promover la igualdad sustantiva en la integración de espacios de decisión pública, la Comisión acordó que, en caso de que la terna resultante de las evaluaciones se integrara únicamente por personas del género masculino, se procurará incorporar al menos una mujer, mediante la aplicación de un criterio de acción afirmativa, siempre en observancia del principio de idoneidad y de los resultados de la evaluación realizada.

Una de las decisiones fundamentales que habremos de tomar

Al fundamentar el acuerdo, el presidente de la Comisión de Vigilancia, diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), comentó que la designación de quien habrá de encabezar la Auditoría Superior de la Federación por los siguientes ocho años constituye una de las decisiones fundamentales “que habremos de tomar en esta Legislatura, si no es que la más importante”.

Indicó que el dictamen es el resultado de un proceso amplio, exigente, pero profundamente responsable. Durante varias semanas, las y los integrantes de la Comisión de Vigilancia dedicaron horas de trabajo para construir un proceso serio, riguroso, transparente que permitiera identificar a los perfiles más idóneos para encabezar a la Auditoría Superior de la Federación.

Hizo mención que en esta convocatoria se inscribieron más de 92 aspirantes. Se le dio valor a la formación académica de las personas, se revisó su trayectoria profesional, su experiencia en la administración pública y, en concreto, su experiencia en el control gubernamental y en la fiscalización; se evaluó el desempeño que han tenido a lo largo de su vida profesional, se analizó la visión institucional que presentaron y las propuestas que hicieron para fortalecer a la auditoría superior, y se realizaron entrevistas.

Reconoció la altura institucional que en todo momento demostraron los grupos parlamentarios de MC, PRI, PT, PAN, Morena y PVEM. “A todos los quiero felicitar por el compromiso que asumieron con México. No fue un proceso al vapor. Fue un trabajo profundo y a conciencia”.

Herrera Borunda subrayó que están los mejores perfiles evaluados por cada una de las fuerzas políticas. Las tres propuestas tienen la capacidad, la experiencia y la honorabilidad para asumir un puesto de la mayor relevancia que implica la Auditoría Superior, pues la persona que asuma la titularidad debe ser especialista en fiscalización y administración pública, tener amplia experiencia en la revisión del ejercicio del gasto público, contar con una trayectoria aprobada, una reputación de integridad y plena imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

También, dijo, debe comprender que la Auditoría Superior es un órgano técnico del Poder Legislativo y cuya autoridad se sustenta en el rigor metodológico de sus procesos y en la credibilidad de sus resultados. Debe tener la capacidad para fortalecer la institución y sobre todo que continúe perfeccionando los métodos de fiscalización y contribuyendo a la mejora de la gestión pública del Estado mexicano.

“La Comisión de Vigilancia ha cumplido con su responsabilidad. La decisión que habremos de tomar sin duda es una decisión de Estado y soberana. Si la fiscalización es fuerte, si la fiscalización es objetiva, el Estado es más transparente”, afirmó.

Consideró que cuando la rendición de cuentas es efectiva, la democracia funciona y se fortalece. Cuando las instituciones actúan con rigor, pero sin sesgos, es cuando le cumplimos a la ciudadanía por quien nos debemos. Ese es el verdadero sentido de la fiscalización: asegurar que el Estado cumpla con la misión fundamental que es servir a todos y a todas las mexicanas.