“Pónganse las pilas en el IMSS”, recuerda Maru Campos deuda de 260mdp a Chihuahua

La gobernadora María Eugenia Campos Galván señaló que la Federación adeuda 260 millones de pesos a Chihuahua derivado del servicio que se presta al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a efecto de que atiendan a su derechohabientes.

“Pónganse las pilas en el IMSS para que nos paguen lo que nos deben”, expresó al recordar que en su momento, ella le comentó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que no podía sumarse al esquema del IMSS-Bienestar pues el Estado es quien le ayuda a dicha institución.

Asimismo, dijo la deuda que el IMSS tiene con Chihuahua podría solventarse con apoyos al campo y a otras áreas que requieren la atención del Gobierno Federal.

Maru Campos dijo que entre los apoyos que se brindan desde MediChihuahua al IMSS son la prestación de equipamiento, quirófanos y el área de radioterapia para la atención de pacientes con cáncer.

Reiteró que con MediChihuahua, el Estado brinda atención médica gratuita a las personas que no tienen seguridad social, desde la consulta hasta el medicamento que requieran para sus padecimientos.