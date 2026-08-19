Cumple Marco Bonilla con nueva sede del Conservatorio de Música de Chihuahua

-Con una inversión de 45 millones de pesos, cuenta con 32 salones especializados

El Gobierno Municipal inauguró las nuevas instalaciones del Conservatorio de Música de Chihuahua, obra impulsada por el alcalde Marco Bonilla que representó una inversión de 45 millones de pesos y brinda mejores espacios para la formación de más de 260 estudiantes.

La nueva sede cuenta con 32 salones especializados y espacios adecuados para las necesidades propias de la enseñanza musical, con trabajos de aislamiento acústico, puertas especiales, instalaciones eléctricas, iluminación, pintura, impermeabilización y mejoras de accesibilidad.

En representación del alcalde Marco Bonilla, René Chavira destacó que la apertura del Conservatorio responde al compromiso de generar mejores condiciones para estudiantes y docentes, así como ampliar los espacios destinados al arte y la cultura en Chihuahua Capital.

“Hace dos años, cuando el alcalde Marco Bonilla pidió nuevamente la confianza de las familias chihuahuenses, asumió un compromiso muy claro: colocar a Chihuahua entre las ciudades con la mejor calidad de vida de México”, señaló Chavira, quien destacó que esta también se construye mediante el acceso a la cultura y las expresiones artísticas.

La directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, informó que el inmueble fue entregado al Conservatorio en enero de 2024, cuando inició el proceso de adecuación y restauración que hoy permite contar con instalaciones para 32 maestras y maestros, además de las actuales generaciones de alumnas y alumnos.

La nueva sede forma parte además del corredor cultural que impulsa la administración municipal en esta zona de la ciudad, entre el parque Lerdo, las antiguas casonas de la avenida Bolívar y la Quinta Gameros.

Como parte de esta visión, en las próximas semanas se contempla también la apertura del Museo de Arte Contemporáneo Águeda Lozano en la Quinta Touché, con lo que dos inmuebles emblemáticos recuperarán vida a través de la música y las artes visuales.

Con la apertura del Conservatorio, Chihuahua cuenta con un espacio especializado para que nuevas generaciones puedan aprender, ensayar y desarrollar su talento, al tiempo que se fortalece la infraestructura cultural de la ciudad.