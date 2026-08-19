“Terminó el proceso interno del PAN con un dedazo; la Gobernadora ya hizo destapes”: Cuauhtémoc Estrada

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, Cuauhtémoc Estrada, aseguró que el proceso interno del Partido Acción Nacional ya terminó con “un dedazo”, pues la gobernadora Maru Campos realizó los “destapes”.

“Destapes los que hizo la Gobernadora. Ya terminó la Gobernadora con el proceso interno del PAN en la capital. Yo lo vi muy claro”, dijo Estrada Sotelo al ser cuestionado respecto al evento que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, organizó el domingo y en el que estuvieron presentes Maru Campos, el alcalde de Chihuahua capital, Marco Bonilla y el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña.

El coordinador morenista recordó a través de un video las palabras dichas por la gobernadora Maru Campos ese día: ‘vamos con Bonilla y vamos con Santiago y yo atrasito de ellos’, repitió Estrada, y añadió que “con eso terminó el proceso interno del PAN, con un dedazo. Ya ahórrense el tiempo”.

“La verdad soy un tanto reacio a opinar de los procesos internos de los partidos políticos, pero como ella opina, yo también opino. Qué dirán los demás aspirantes”, cuestionó Cuauhtémoc Estrada, y enumeró a los aspirantes que se registraron para buscar la candidatura del PAN a la alcaldía de Chihuahua capital, como los son los diputados locales Alfredo Chávez, Jorge Soto y Carlos Olson, la diputada federal Manque Granados, el exfiscal César Jáuregui, el exfuncionario estatal Rafael Loera y el titular de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Alan Falomir.