Crimen organizado debe calificarse como terrorismo, facultad de combatirlos es federal: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván coincidió con la postura de Estados Unidos respecto a que los grupos de la delincuencia organizada deben considerarse como “terrorismo”.

En entrevista para una radiodifusora de Madera, dijo que corresponde a la Federación el combatir la delincuencia organizada pues el Estado no tiene facultad para usar armas largas y las herramientas que usan las fuerzas federales y los grupos delictivos.

No obstante, recordó que con la Plataforma Centinela el Estado ha podido reforzar la seguridad mediante una red de vigilancia e inteligencia, además de dotar de equipamiento a policías estatales y municipales.