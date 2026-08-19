Realiza Chihuahua Primera Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico (SIDE) realizó la Primera Sesión Ordinaria del Comité Promotor de Inversiones (CPI), un espacio de coordinación entre el sector empresarial e instituciones para dar seguimiento a las acciones de promoción y atracción de inversiones.

En la sesión participaron el titular de SIDE, Ulises Fernández Gamboa; la coordinadora del Comité Promotor de Inversiones, Myrna De Las Casas Berumen; y el representante de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, Eugenio Govea, junto con las y los integrantes del CPI, representantes de cámaras y organismos empresariales de distintas regiones.

Durante el encuentro se presentaron los avances y acciones realizadas por el Comité, así como las necesidades y propuestas planteadas por la iniciativa privada a través de sus integrantes.

Como parte del orden del día, la Secretaría de Economía presentó el Portafolio de Inversión y Estímulos Fiscales del Plan México, mientras que De Las Casas Berumen expuso los avances del Comité Promotor de Inversiones.

Asimismo, se dieron a conocer las opciones de financiamiento y apoyo para el sector productivo mediante la presentación del Programa NAFIN, a cargo del representante estatal Héctor Parás, y del Programa FIFOMI, presentado por su directora, Gertrudis Mercado.

En materia de propiedad industrial y fortalecimiento empresarial, Christian Solano, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), impartió la presentación “Tu marca como activo, licencias y franquicias”, orientada a mostrar las oportunidades que ofrece la protección y aprovechamiento estratégico de los activos intangibles.

Paulatinamente, las y los asistentes compartieron información sobre las condiciones para la inversión y el seguimiento a la negociación del T-MEC.