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Se aleja la probabilidad de lluvias en la capital; precipitaciones se concentrarán en la región serrana

Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región serrana, con presencia de bancos de niebla. En horas de la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, persistiendo la onda de calor en el noreste del estado.

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la región suroeste.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h, con rachas 30 a 50 km/h en municipios de la región noroeste.

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