Se aleja la probabilidad de lluvias en la capital; precipitaciones se concentrarán en la región serrana

Durante la mañana, cielo medio nublado, ambiente fresco a templado en la región serrana, con presencia de bancos de niebla. En horas de la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región, persistiendo la onda de calor en el noreste del estado.

⛈️ En entidades del norte de #México, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas. 🤓 Más información en las imágenes ⬇️ pic.twitter.com/6szRtCA2kj — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 19, 2026

Cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en la región suroeste.

Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h, con rachas 30 a 50 km/h en municipios de la región noroeste.