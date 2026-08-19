Marco Bonilla entrega dos nuevas bomberas al Cuerpo de Bomberos

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, encabezó la entrega de dos nuevas unidades bomberas al H. Cuerpo de Bomberos y Rescate, con el objetivo de fortalecer la capacidad operativa de la corporación y mejorar las herramientas con las que cuenta el personal para atender emergencias en la ciudad.

Las unidades están equipadas con tanques de almacenamiento de agua con capacidad de 3 mil litros, montaje exterior para escalera, montaje para mangueras de succión, bomba contra incendios, cuatro descargas laterales, sirena y corneta.

Con la incorporación de estas dos bomberas, el personal operativo contará con mayor capacidad para responder de manera oportuna y eficiente ante incendios, emergencias y servicios de rescate.

La entrega representa un apoyo directo a los elementos que diariamente realizan labores de atención y auxilio a la ciudadanía, al proporcionarles unidades especializadas y mejores condiciones para desempeñar su trabajo.