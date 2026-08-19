Alex Domínguez exige frenar abusos de aerolíneas y proteger a pasajeros en aeropuertos de Chihuahua

El presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Chihuahua y diputado federal, Alex Domínguez, hizo un llamado a las autoridades de aeronáutica civil y al Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), operador de aeropuertos en la entidad, para que protejan y garanticen los derechos de los pasajeros ante las prácticas de sobreventa de boletos y las afectaciones ocasionadas por diversas aerolíneas.

Señaló que resulta preocupante que pasajeros que adquieren con anticipación sus boletos y cumplen con los requisitos establecidos por las compañías aéreas terminen varados en los aeropuertos debido a la sobreventa de espacios, retrasos, cancelaciones u otras prácticas que los dejan sin una solución inmediata.

“Los pasajeros no pueden quedar abandonados a su suerte. Quien paga un boleto tiene derechos y las aerolíneas tienen obligaciones que deben cumplir. Las autoridades deben intervenir para evitar abusos y garantizar que exista una respuesta inmediata cuando una persona resulta afectada”, expresó.

El dirigente estatal priista consideró indispensable fortalecer la supervisión en los aeropuertos de Chihuahua y Ciudad Juárez, particularmente en temporadas de alta demanda, para evitar que los usuarios enfrenten afectaciones sin contar con información, orientación o mecanismos inmediatos para presentar una reclamación.

Asimismo, exhortó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en Chihuahua a reforzar la vigilancia y supervisión de las prácticas comerciales de las aerolíneas, verificando que se respeten plenamente los derechos de los usuarios y que las empresas respondan conforme a la legislación aplicable.

El legislador solicitó además que se reinstalen módulos permanentes de Profeco en los aeropuertos de Chihuahua, a fin de que los pasajeros cuenten con atención directa y puedan recibir asesoría y presentar quejas o denuncias en el mismo lugar donde se genere la afectación.

“Profeco debe estar donde están los consumidores. Si los problemas se presentan en los aeropuertos, ahí debe existir una autoridad que acompañe y defienda al pasajero. No podemos permitir que una familia pierda conexiones, compromisos, reservaciones o recursos económicos y después tenga que enfrentar sola un largo proceso para exigir una solución”, puntualizó.

Alex Domínguez sostuvo que desde la Cámara de Diputados estará atento al cumplimiento de las disposiciones en materia de protección a los usuarios del transporte aéreo y reiteró que la conectividad de Chihuahua debe ir acompañada de servicios eficientes, trato digno y pleno respeto a los derechos de los pasajeros.