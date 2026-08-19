Localizan sin vida a taxista desaparecido en la colonia Las Ánimas

Un taxista que se encontraba desaparecido desde el pasado 14 de agosto fue localizado sin vida este miércoles en un terreno baldío de la colonia Las Ánimas, luego de que su familia emprendiera una búsqueda por la zona donde había sido encontrado abandonado el vehículo que utilizaba para trabajar.

De acuerdo con los primeros reportes, el último día que se tuvo conocimiento de su paradero, el hombre habría tomado un pasaje en las inmediaciones de Casino Caliente con destino a la colonia Las Ánimas. Posteriormente, sus familiares perdieron todo contacto con él.

El taxi fue localizado abandonado en las inmediaciones de dicha colonia, por lo que la familia comenzó a recorrer distintos puntos de la zona en busca del conductor.

Fue precisamente durante estas labores de búsqueda cuando localizaron el cuerpo en un baldío ubicado en el cruce de las calles San Isidro y San Salvador, dando aviso de inmediato a los números de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, quienes aseguraron la zona, así como agentes de la Fiscalía General del Estado, encargados de iniciar las investigaciones correspondientes y de realizar las diligencias para determinar las circunstancias en que ocurrió la muerte.

De manera preliminar se indicó que el cuerpo presentaba una lesión en la cabeza y signos de descomposición, por lo que será la autoridad investigadora la que determine la causa exacta del fallecimiento y establezca si existe responsabilidad de terceras personas.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su posterior identificación oficial.