EU ha respondido sólo a cuatro de las 20 denuncias de México por la muerte de migrantes: SRE

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, informó este miércoles que los fiscales de Estados Unidos sólo han respondido a cuatro de las 20 denuncias que se presentaron por la muerte de migrantes en operativos o bajo custodia del Servicio de Control de Migración y Aduanas (ICE).

En la conferencia matutina, el canciller explicó que en el caso de Florida no se abrirá una investigación adicional por la muerte de un migrante, ya que la fiscalía dijo a México que coincidía con ICE en que este connacional se suicidó.

Por otra parte, las autoridades estadounidenses comunicaron a México que se hará una valoración de las indagatorias en los expedientes en Ventura, California; Cook, Illinois, y Harris, Texas.

Sin embargo, el secretario indicó que la administración de Claudia Sheinbaum todavía se encuentra a la espera de la respuesta de Estados Unidos sobre 16 casos más.

“Los demás casos, naturalmente estamos dando seguimiento en espera de cuáles serán las decisiones que tomará cada una de las fiscalías donde se han presentado estas denuncias”, compartió.

Como parte de su estrategia para buscar una respuesta en los recursos pendientes, Relaciones Exteriores impulsará un acercamiento de las embajadas y consulados con los fiscales.

Velasco dijo que una de las personas que ha respondido a una carta de México es el alto comisionado de las Naciones Unidas, Volker Türk, quien “expresó conocimiento y preocupación de la situación”.