Policías municipales aseguran porción de aparente cristal y detienen a una mujer que lo traía

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal hicieron la detención de una mujer en la colonia Pavis Borunda ya que mediante una revisión se le encontró una porción de aparente cristal suficiente para preparar alrededor de 20 bolsitas.

Fue en las calles 98 ½ y Privada de Vicente Mendoza donde los policías se encontraron con Michelle Berenice A. M., de 27 años de edad, cometiendo una falta administrativa y en una revisión de protocolo encontraron una bolsa con una porción de la sustancia blanquecina y granulosa de características similares al cristal.

Como parte del procedimiento, la detenida fue trasladada a la comandancia Sur para hacer su registro y disponer su presentación ante la Fiscalía General del Estado, Zona Centro, para continuar el proceso legal en su contra y determinar su situación personal.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.