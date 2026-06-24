Pasará 3 años y medio en prisión por provocar incendio en vivienda en Delicias

• El fuego ocasionó que una inquilina sufriera quemaduras de segundo grado

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, en el municipio de Delicias, obtuvo una sentencia condenatoria de tres años y seis meses de prisión, dictada en contra de Javier G. M., por los delitos de daños y lesiones agravados, cometidos en perjuicio de dos mujeres.

Ante el caudal probatorio expuesto por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos Contra la Vida, Daños y Lesiones, el ahora sentenciado solicitó la terminación anticipada de su proceso, aceptando su responsabilidad penal.

En audiencia especial para el procedimiento abreviado, Javier G. M., aceptó que el 24 de enero del año en curso, arrojó líquido inflamable en la puerta principal de un domicilio ubicado en la avenida Naranjos, del Fraccionamiento Las Huertas, en la ciudad de Delicias.

Luego, con un encendedor provocó el fuego que dañó parte del mobiliario, y causó quemaduras de segundo grado, en varias partes del cuerpo de una mujer que abrió la puerta para saber qué sucedía.

El ahora sentenciado fue detenido en los términos de la flagrancia y fue procesado penalmente por el Juez de Control del Distrito Judicial Abraham González conocedor de la causa penal 38/2026.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta contra su integridad física y patrimonial.