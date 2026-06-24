Los mejores memes de la predicción de Vó Bahiana para el Brasil vs Escocia

Memes sobre predicción de Vó Bahiana de invasión extraterrestre en Brasil vs Escocia del Mundial 2026 se viralizan con humor y creatividad.

La vidente brasileña Vó Bahiana volvió a ser tendencia mundial tras asegurar que durante el partido Brasil vs Escocia del Mundial 2026 ocurriría una invasión extraterrestre en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.

Su predicción de ovnis, abducciones masivas y futbolistas llevados por naves espaciales generó miles de memes y reacciones en redes sociales.

Usuarios transformaron el miedo en humor, creando imágenes de alienígenas con la camiseta de Brasil, escenas inspiradas en películas como Independence Day y bromas sobre protocolos de la FIFA contra invasiones en el Mundial 2026.DeportesEscocia vs Brasil: ¿Cuándo y dónde ver el partido del Grupo C del Mundial 2026?SorprendenteLa inquietante predicción de Vó Bahiana para el Brasil vs Escocia

Predicción de Vó Bahiana sobre extraterrestres en el partido de Brasil vs Escocia, provoca invasión de memes en redes (Especial )

Predicción de Vó Bahiana sobre extraterrestres en el partido de Brasil vs Escocia, provoca invasión de memes en redes (Especial )

Predicción de Vó Bahiana sobre extraterrestres en el partido de Brasil vs Escocia, provoca invasión de memes en redes (Especial )

Predicción de Vó Bahiana sobre extraterrestres en el partido de Brasil vs Escocia, provoca invasión de memes en redes (Especial )

Del miedo a los ovnis al humor mundialista: así fueron los mejores memes de la predicción de Vó Bahiana para Brasil vs Escoci

La famosa pitonisa Vó Bahiana aseguró haber soñado dos veces con naves extraterrestres descendiendo sobre el Hard Rock Stadium en Miami durante el encuentro del Mundial 2026 entre Brasil vs Escocia de este 24 de junio.

Según el relato de Vó Bahiana, alienígenas abducirían jugadores como Neymar o Vinicius y a cientos de aficionados, causando caos total. “Estoy muy aterrada”, confesó en video, lo que rápidamente explotó en redes.

Predicción de Vó Bahiana sobre extraterrestres en el partido de Brasil vs Escocia, provoca invasión de memes en redes (Especial )

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Los usuarios no tardaron en reaccionar a la predicción de Vó Bahiana con memes creativos que muestran desde extraterrestres usando la camiseta de Brasil hasta imágenes editadas de Vinícius Jr. siendo “seleccionado”.

Otros usuarios bromearon con que los alienígenas llegaron para reforzar a Escocia o para evitar otra decepción de la Verdeamarela en una Copa del Mundo tras su desempeño en el campo.

También circularon memes sobre la predicción de Vó Bahiana inspirados en películas como Independence Day, Hombres de Negro y Alien, mezclados con escenas del Mundial; incluso hubo quienes aseguraron en tono de broma que la FIFA ya tenía listo un protocolo para invasiones extraterrestres.

Predicción de Vó Bahiana sobre extraterrestres en el partido de Brasil vs Escocia, provoca invasión de memes en redes (Especial )

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