Policías municipales aseguran a probable autor de intento de robo en tienda de la Dale

Por supuesto intento de robo a local comercial, un hombre de 40 años de edad fue detenido los primeros minutos del viernes 17 por agentes municipales y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, luego que la víctima le impidiera salir del establecimiento.

El hombre fue asegurado por los municipales en el OXXO de las calles Melchor Guaspe y 46 de la colonia Dale y según el testimonio de la afectada, el probable responsable aprovechó un descuido y tomó un celular de una vitrina, sin embargo, alcanzaron a verlo y presionaron el botón de emergencia para hacer el reporte a la Policía Municipal.

El presunto autor del intento de robo, Héctor Andrés C. C., sacó de su bolsa el celular en presencia de los agentes, quienes aseguraron el aparato y procedieron a su detención para trasladarlo a la comandancia Sur y ponerlo a disposición de la Fiscalía General del Estado.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la probable responsabilidad de las personas mencionadas en él.