Policía arrolla a multitud que intentaba linchar a un abusador de una niña

En la localidad colombiana de Usme, una patrulla de la Policía arrolló la noche del 10 de abril a varias personas que intentaban linchar a un joven señalado como abusador de una niña de 10 años.
En este contexto, la Policía abrió una investigación disciplinaria e indicó que varias personas intentaron detener el automotor para agredir al capturado y, durante ese momento de tensión, se produjo el atropello de uno de los residentes.
#ATENCIÓN. Momento en que la Policía arrolla a varias personas intentando proteger al señalado abus@dor de una niña de 10 años en la loc/Usme. Por lo menos cuatro personas resultaron con gravemente lesionadas debido al pésimo procedimiento ejecutado por parte de las autoridades. https://t.co/UnJTzHtfPo pic.twitter.com/0ReWtGaiCE
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 11, 2026