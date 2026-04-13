Policía arrolla a multitud que intentaba linchar a un abusador de una niña

En la localidad colombiana de Usme, una patrulla de la Policía arrolló la noche del 10 de abril a varias personas que intentaban linchar a un joven señalado como abusador de una niña de 10 años.

En este contexto, la Policía abrió una investigación disciplinaria e indicó que varias personas intentaron detener el automotor para agredir al capturado y, durante ese momento de tensión, se produjo el atropello de uno de los residentes.