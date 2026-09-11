FGR quema casi 372 kilos de droga y destruye mil 619 objetos del delito en Ciudad Juárez

El aseguramiento está relacionado con 51 carpetas de investigación por delitos contra la salud; marihuana, metanfetamina, cocaína y opio fueron parte de los narcóticos incinerados.

La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo en Ciudad Juárez un operativo de incineración en el que fueron destruidos 371 kilos 942 gramos 300 miligramos de narcóticos, además de mil 619 objetos del delito, como resultado de diversas acciones de seguridad realizadas en Chihuahua.

El evento fue encabezado por la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) y se realizó en las instalaciones del Noveno Regimiento de Caballería Motorizado, donde se destruyeron sustancias aseguradas que se encuentran relacionadas con 51 carpetas de investigación iniciadas por delitos contra la salud, en sus distintas modalidades.

Entre los narcóticos incinerados se encuentran 255 kilos 325 gramos 400 miligramos de marihuana; 63 kilos 877 gramos 100 miligramos de clorhidrato de metanfetamina; 47 kilos 918 gramos 800 miligramos de opio; tres kilos 997 gramos 200 miligramos de clorhidrato de cocaína, además de cocaína, Delta-9-THC, clorhidrato de clobenzorex y clorhidrato de metilfenidato.

La destrucción se realizó bajo la supervisión del personal del Órgano Interno de Control, encargado de verificar las cantidades y pesos de las sustancias. También estuvieron presentes elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), agentes de la Policía Federal Ministerial y peritos de la FGR.

La Fiscalía señaló que estas acciones forman parte de las labores de investigación y persecución de los delitos del orden federal, y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo durante las 24 horas, ya sea de manera presencial o anónima.