Hombre muere bajo puente de Nogales e Industrias

Un hombre de 43 años, quien se encontraba en condición de calle y habitaba debajo del puente ubicado en el cruce de las avenidas Nogales e Industrias, perdió la vida la noche de este miércoles.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría presentado una fuerte hemorragia, por lo que personas que se encontraban en el lugar solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia. Al arribar una unidad de la Cruz Roja, los paramédicos encontraron al hombre inconsciente y de inmediato iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Pese a los esfuerzos de los paramédicos, no fue posible reanimarlo y finalmente se confirmó su fallecimiento. Elementos de la Policía Municipal acordonaron el área para preservar la escena, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado y del Servicio Médico Forense (Semefo) se hizo cargo de las diligencias correspondientes y del levantamiento del cuerpo.