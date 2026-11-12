Plaza comercial de la calle Bustamante podría iniciar construcción la próxima semana: DDUE

La construcción de una nueva plaza comercial sobre la calle Bustamante podría comenzar la próxima semana, informó Adriana Díaz, titular de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (DDUE), quien señaló que actualmente se encuentra en revisión el proyecto ejecutivo para determinar si cumple con los requisitos necesarios para obtener las primeras licencias de construcción.

La funcionaria explicó que los desarrolladores ya cuentan con permisos de demolición y terracerías; sin embargo, recientemente ingresaron la documentación correspondiente al proyecto de edificación, misma que fue entregada hace aproximadamente una semana y actualmente está bajo análisis por parte de la dependencia.

Díaz indicó que esperan concluir la revisión durante los próximos días, pues únicamente falta otorgar el visto bueno a los planos y verificar que toda la información se encuentre en orden para estar en condiciones de emitir las autorizaciones correspondientes.

En cuanto al arranque de los trabajos, adelantó que, si el procedimiento concluye favorablemente, las obras podrían comenzar durante la próxima semana, aunque todavía no existe una fecha precisa, ya que dependerá de la conclusión del análisis técnico y la expedición de las licencias.