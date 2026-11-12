Brindarán apoyo a NNA expuestos a situaciones de violencia familiar en la ciudad de Chihuahua
Salma Ortiz
FaRi Ladrilleras continuará su implementación por quinto año consecutivo en la ciudad de Chihuahua.
Recibirán apoyo psicoterapéutico para aumentar sus habilidades socioemocionales.
De la mano con Centro Educativo, Joshua, A.C., FICOSEC, FECHAC Y Seguridad Pública Municipal invertirán 1.6 mdp., para llevarlo a cabo. Con una inversión de 1 millón 632 mil 720 pesos, se anunció el arranque del proyecto FaRi Ladrilleras en su quinto año de implementación en las colonias de Ladrilleras Norte, Vistas del Norte y Riberas de Sacramento, en la ciudad de Chihuahua. Esta intervención busca dotar de herramientas a niñas, niños, adolescentes y jóvenes entre 6 y 17 años que están expuestos a continuas situaciones de violencia en su entorno familiar, aumenten sus habilidades socioemocionales y disminuyan algunas de las conductas agresivas identificadas, con la intención de prevenir y atender esta problemática. La implementación correrá a cargo de Centro Educativo Joshua, A.C., e inició en agosto de 2026 y concluirá en julio de 2027 esperando alcanzar a cerca de 80 niñas, niños, adolescentes y jóvenes con el perfil y al menos 18 padres, madres y familias a quienes, dentro de la zona, identifiquen con bajas habilidades parentales para acrecentar mediante la metodología, una mejor crianza. Adicional a este trabajo de apoyo socioemocional, el proyecto financiado por el sector empresarial de FICOSEC ha priorizado el acceso a la denuncia por lo que se espera un incremento en la presentación de las denuncias de violencia familiar a partir de esta intervención. La información fue presentada ante los medios de comunicación por la representante legal del Centro Educativo Joshua, A.C., Ana Luisa Tarango Flores, la coordinadora del proyecto, Natalia Pérez, así como el subdirector del Estado Mayor de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Froylán Castillo y el director de Fundación FICOSEC, A.C., Arturo Luján Olivas.