Vinculan a proceso a hermano de Duarte, enfrentará proceso en libertad

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos dio a conocer que el hermano del exgobernador César Duarte, Alejandro Duarte fue vinculado a proceso por el presunto delito de narcomenudeo en su modalidad simple, así como por el presunto delito de portación de cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

Por la primera causa, el juez local le permitió enfrentar el proceso en libertad, concediendo además un mes para la etapa de investigación.

En tanto, la segunda causa se declinó a la Fiscalía General de la República (FGR) al tratarse de un delito del fuero federal.

Alejandro Duarte fue detenido el pasado 03 de noviembre en Hidalgo del Parral, conduciendo una pick up en la que se le aseguraron 3 envoltorios de cocaína, así como una cajetilla con 11 cigarrillos de marihuana, así como cartuchos de arma de fuego.