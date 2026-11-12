Los amigos en el corazón y los mejores en la boleta; Chihuahua está por encima de cualquier ambición personal: Bonilla

Ante el proceso interno que vive el PAN para la elección de candidaturas, el coordinador estatal de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad, Marco Bonilla, reiteró que no debe haber intereses personales de por medio, al afirmar que “los amigos en el corazón y los mejores en la boleta”.

Así lo señaló durante la presentación ante medios de comunicación de Marcelo Torres Cofiño como delegado político del PAN, de quien reveló que él fue quien pidió a Jorge Romero, presidente del Comité Ejecutivo Nacional, que enviara un delegado especial para el estado de Chihuahua:

“Que no tenga posiciones tomadas de antemano y sin preferencias por absolutamente nadie. Necesitamos hoy alguien que pueda escuchar a todas, a todos con apertura, con objetividad y con absoluta libertad y que por esas mismas razones genere confianza entre todas y todos los panistas de Chihuahua”, explicó Bonilla.

El eventual candidato a la gubernatura agregó que “eso justamente platicábamos en el CEN del PAN hace 15 días, y cuando el presidente nacional me dice: cómo ves a Marcelo Torres, le dije que lo veo extraordinariamente bien, creo que es el mejor perfil porque Marcelo reúne muchas de las características del perfil que hoy necesita la unidad en Chihuahua del PAN. Primero, ya fue presidente nacional del partido. Segundo, porque fue secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, tercero, porque ha sido diputado federal, aspirante a la alcaldía de Torreón, Coahuila, y cuarto, es justamente esa otra característica, es norteño como nosotros. Y al ser norteño, le gusta decir verdades y las cosas como son, así que eso creo que nos va a ayudar mucho justamente en este proceso de selección”.