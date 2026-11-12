Pedirá DDUE multa máxima de $117 mil por daños a viviendas en Bosques Boreal

La Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología (DDUE) solicitará aplicar la sanción máxima, equivalente a mil UMAS, es decir, 117 mil 310 pesos, a los responsables de los trabajos de construcción que ocasionaron daños en viviendas del fraccionamiento Bosques Boreal, informó su titular, Adriana Díaz vía telefónica.

La capitalina explicó que la obra que se realizaba para desarrollar una plaza comercial no contaba con licencia de construcción, aunque tenía algunos trámites administrativos en proceso. Por esta razón, la dependencia notificó inmediatamente la suspensión de los trabajos e inició el procedimiento jurídico correspondiente para determinar las responsabilidades.

Exigen reparar los daños a las familias

Díaz Negrete señaló que, además de la sanción económica, los responsables deberán garantizar de inmediato el resguardo y la protección de las viviendas afectadas, así como realizar todos los trabajos necesarios para rehabilitarlas y devolverlas a las condiciones en que se encontraban antes del siniestro.

Indicó que en las revisiones realizadas participaron representantes de quienes desarrollan el proyecto, responsables de la construcción de las viviendas y el director responsable de obra. Asimismo, cada involucrado deberá presentar un peritaje para establecer las causas del daño y determinar quiénes tienen responsabilidad.

La DDUE solicitó el apoyo del Colegio Metropolitano para contar con un dictamen técnico que permita analizar los peritajes y establecer las acciones necesarias para garantizar la seguridad de las familias.

Desarrolladora tenía permisos vencidos y trámites inconclusos

La titular de Desarrollo Urbano identificó a Brasa como la desarrolladora que pretende construir una plaza comercial en el predio. Precisó que anteriormente contaba con una licencia para construir una barda, pero esta ya había perdido vigencia.

Además, mantenía inconcluso un trámite para obtener una licencia de terracerías y se encontraba en la etapa final del análisis de impacto ambiental ante la Subdirección de Ecología, por lo que todavía no contaba con las autorizaciones necesarias para ejecutar los trabajos.

Adriana Díaz puntualizó que la empresa no solamente enfrentará una sanción por los daños ocasionados a las viviendas, sino también por realizar avances de obra sin contar con las licencias correspondientes.

Más de seis millones de pesos en multas por obras irregulares

La funcionaria informó que, al momento, el Municipio ha impuesto sanciones por más de seis millones de pesos a desarrolladores y constructores que han registrado avances de obra sin contar con las licencias necesarias.

Explicó que los inspectores municipales trabajan divididos por zonas y atienden tanto las irregularidades detectadas durante sus recorridos como los reportes ciudadanos.

Finalmente, llamó a desarrolladores y constructores a tramitar y obtener sus permisos antes de iniciar cualquier proyecto, al advertir que realizar obras sin autorización puede resultar más costoso, debido a que las sanciones por incumplimiento se suman a aquellas que puedan derivarse de daños ocasionados a terceros.