Vengo a construir el mejor diálogo para la unidad del panismo, dice delegado político del PAN

Marcelo Torres Cofiño, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, expresó que ante su llegada a Chihuahua, trae el compromiso de construir el mejor diálogo y un gran consenso para cuidar al estado.

“Traigo el compromiso de construir el mejor diálogo para cuidar a Chihuahua. Venimos con la intención de construir el mejor diálogo, un gran consenso para lograr la unidad del panismo”, declaró Torres Cofiño.

El también diputado federal del PAN añadió que “vamos a trabajar pensando primero en las y los chihuahuenses, en que vamos a refrendar lo que hoy tenemos, y vamos realmente a buscar una mejor calidad de vida en ciudades tan importantes, tan grandes como es el caso de Ciudad Juárez, donde ustedes puedan hacer un contraste y yo invito aquí a todas y todos ustedes a que hagamos un contraste de lo que son los gobiernos de Acción Nacional que son gobiernos de resultados contra el desastre, contra la tragedia que representan los gobiernos, los narcogobiernos de Morena”.

“Y eso es lo que realmente es muy importante: no malacostumbrarnos a los buenos gobiernos, porque sí es relevante hacer esa comparación y saber que Chihuahua va a seguir pintado de azul. Yo estoy a las órdenes de ustedes, vengo a construir, vengo a sumarme, yo no vengo a reemplazar absolutamente a nadie, soy tropa igual que todas y todos, y eso es lo que tenemos que entender porque los resultados vamos a ver en junio próximo, donde Chihuahua realmente va a seguir siendo no nada más el Estado Grande, sino va a ser un estado perfectamente bien gobernado”, explicó Torres Cofiño.