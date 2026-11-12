Entrega Estado apoyos a 49 familias afectadas por las lluvias en Ciudad Juárez

– _Los recursos provenientes del Fideicomiso Estatal de Desastres Naturales, contribuyen a la recuperación de las viviendas dañadas por las precipitaciones registradas del 22 al 25 de septiembre_

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno y la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) entregó apoyos a 49 familias de Ciudad Juárez, que resultaron afectadas por las lluvias registradas del 22 al 25 de septiembre del presente año.

Los apoyos provinieron del Fideicomiso Estatal de Desastres Naturales, como parte de las acciones de atención a las familias que registraron daños en sus viviendas, a consecuencia de las precipitaciones ocurridas durante dicho periodo.

Entre los artículos y materiales entregados se encuentran bloques, polines y cemento para la rehabilitación de viviendas, así como camas, refrigeradores, comedores, despensas y kits de limpieza.

Como parte de estas acciones, personal operativo de la CEPC recorrió los sectores con mayores afectaciones, principalmente las colonias Riberas del Bravo, Andrés Figueroa, Mariano Escobedo y Zaragocita, donde se concentra la mayor parte de las 49 viviendas beneficiadas.

Esta entrega da continuidad a los trabajos de atención y seguimiento a las familias damnificadas por las lluvias de septiembre, mediante la distribución de apoyos que contribuyen a la recuperación de sus hogares.

La CEPC informó que continuarán las acciones de colaboración con otras dependencias, para brindar respuesta oportuna ante situaciones de emergencia y desastres naturales.