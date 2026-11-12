Coparmex presenta “Vida Saludable”; cuidarán la salud de colaboradores

Esta mañana el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla acompañado de Gabriela García presidenta de la Comisión de Salud de Coparmex y Gabriel Trevizo, vicepresidente del Eje Social Coparmex dieron a conocer el programa “Vida Saludable” el cual constará en un programa de salud física y mental en pro de los colaboradores de empresas.

Colaboradores sanos empresas fuertes con el fin de dar herramientas para el bienestar físico y mental de los colaboradores, nace en Comparmex con el respaldo de la vicepresidencia con la intención de dar una acción fácil y accesible en base a herramientas como exposición de temas de la salud mental, física y entornos seguros para laborar.

“Hemos hablado de como el IMSS y la salud esta descuidada, pero si la salud debe de ser respaldada en detalle y aun que de entrada no es una responsabilidad directa del empresariado es vital que las personas tengan un bienestar seguro viendo eso este programa tendrá dos objetivos concientizar a las empresas la importancia de la salud de las personas”, comentó Treviño.

Por su parte Gabriel Trevizo vicepresidente de Coparmex destacó que es difícil el tema de salud actual y apoyar al sistema fracturado es necesario apoyarlo con no enfermar a los colaboradores, asegura que es necesario dar espacios seguros a los colaboradores con el cuidado de la salud y lo que se espera con este programa es tener personal reforzado con un mayor desempeño y mejor ambiente de trabajo y gestión de talento.

Octavio Martínez, director del Hospital Christuz Muguerza señaló que el producto interno bruto que se pierde con incapacidades representa el 4%, representa una pérdida de dinero para el sector empresarial, se dará el autocuidado de los trabajadores para mantener la salud ya que no es un tema de “pobres” es un tema en general para la sociedad en algo

Said de la Cruz director médico de Star Médica, expuso que a nivel nacional en cada una de las cámaras en el país han destacado por contribuir con este tipo de programas pues las enfermedades son una mezcla de antes y el tema de prevención ha sido de menor costo y mayor impacto por ello se tiene que llegar a donde se requiere en las líneas de producción por ello se darán capacitaciones a los colaboradores de empresas con una tarea importante, la salud de todos.

Por su parte la subdirectora del IMPAS, María de las Casas, manifestó que en la actualidad hay muchas situaciones en donde la comunidad requiere una atención en la salud mental y solventar las necesidades con una estrategia de salud y sus familias, por lo que se suman con la impartición de pláticas ya que es necesario para poder facilitar sus actividades y cambio de vida, ya que Chihuahua es el estado número uno en suicidios las víctimas son principalmente hombres.