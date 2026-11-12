Problemas de comunicación no tendremos con delegado político del PAN, pero él viene a solucionar asuntos domésticos: PRI

Ante la llegada del delegado político del PAN para Chihuahua, Marcelo Torres Cofiño, aunado al diálogo que tienen las dirigencias panista y priista para la conformación de una alianza electoral, el dirigente estatal del Revolucionario Institucional, Alex Domínguez, reconoció que tiene una buena relación con el enviado del CEN de Acción Nacional, sin embargo, dijo que a lo que él viene es a solucionar los asuntos domésticos del PAN.

“Primero te diría que al diputado Marcelo Torres lo conozco bien, somos compañeros diputados federales, él es de Torreón, lo conozco de tiempo atrás, tengo buena comunicación con él, buena relación personal con él, problemas de comunicación no tendremos, pero hay enlaces definidos por el PAN para la mesa de la negociación”, narró Domínguez.

Asimismo, añadió que “él viene a resolver los problemas internos del PAN, él no viene con el encargo de la construcción de la coalición. Entiendo por lo que vi en medios, que él viene solamente a los asuntos domésticos de Acción Nacional en cuanto a las definiciones internas que ellos tendrán que resolver, no a la negociación política. Por lo tanto, yo seguiré entendiéndome con quienes Acción Nacional nombró representantes para esta mesa de negociación”.

Sin embargo, el dirigente priista señaló que “si ellos cambian de pichada, pues ya se nos tendrá que decir si va a ser con Marcelo algún diálogo o no, yo no tengo la intención de buscar a Marcelo porque no es la ruta que se definió, salvo que insisto, definir una nueva ruta a partir del nombramiento. Hasta este momento, la ruta es con los enlaces que tiene el PAN y con ellos mantenemos comunicación”.