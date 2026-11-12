Anuncia SEyD suspensión de clases en nivel básico el 20 de noviembre

La Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) informa a la ciudadanía que el viernes 20 de noviembre se suspenderán las actividades escolares en todos los centros educativos de Educación Básica del estado.

Esta determinación responde a la conmemoración del 116 aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana y atiende las peticiones recibidas por parte de quienes coordinan la logística de los festejos cívicos en los distintos municipios de la entidad.

Para llevar a cabo esta disposición, la dependencia difundió el oficio correspondiente a la estructura educativa de los diferentes niveles que conforman Educación Básica, abarcando Inicial, Preescolar, Primaria y Secundaria.

La medida busca facilitar la integración activa de la comunidad escolar; estudiantado, personal docente y familias, en los desfiles cívico-deportivos, en promoción al civismo y la identidad nacional, que garantizan las condiciones de seguridad y traslado necesarias para la asistencia a un evento de esta magnitud.

En la ciudad de Chihuahua, el desfile revolucionario se efectuará a partir de las 10:00 horas, el recorrido iniciará en la avenida Venustiano Carranza y calle Ignacio Allende, para avanzar hacia la avenida Juárez, continuar rumbo al este y concluir en la avenida Cristóbal Colón.

El trayecto contará con la participación de contingentes integrados por instituciones educativas, clubes deportivos y de servicio, corporaciones de seguridad pública, protección civil y elementos del Ejército Mexicano.