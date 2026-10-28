Pierde los frenos y se estrella contra poste; adulto mayor termina en el hospital

Un adulto mayor resultó lesionado luego de protagonizar un aparatoso accidente vial en el cruce del periférico Francisco R. Almada y la avenida Fuentes Mares, al sur de la ciudad, donde la camioneta que conducía terminó severamente dañada tras chocar contra un poste.

Los primeros informes señalan que el hombre circulaba de este a oeste por el periférico cuando, al llegar al cruce mencionado, presuntamente sufrió una falla en el sistema de frenos, lo que le impidió detener la marcha y terminó por proyectarlo contra la base de un poste perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal.

La camioneta Ford Aerostar, de color verde, quedó prácticamente destrozada en su parte frontal y terminó en sentido contrario al que transitaba. El estruendo del impacto movilizó a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron para auxiliar al conductor.

Paramédicos de URGE le brindaron atención prehospitalaria al adulto mayor, quien presentaba diversos golpes, contusiones y dolor en las cervicales, por lo que fue trasladado a un hospital. Por su parte, agentes de la Policía Vial realizaron el reporte correspondiente y elaboraron el croquis para establecer cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.