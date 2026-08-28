Piden diputados incluir la ruta del Valle de Juárez dentro del esquema de tarifa integrada del SIT

La Diputación Permanente del Congreso del Estado, aprobó la proposición presentada por el diputado Óscar Avitia Arellanes, mediante la cual se exhorta a la Secretaría General de Gobierno y la Subdirección de Transporte, se considere prioritario incluir la ruta del Valle de Juárez dentro del esquema de tarifa integrada del Sistema Integral de Transporte (SIT).

El legislador recordó que El Valle de Juárez, está compuesto por comunidades y zonas rurales adyacentes a la mancha urbana de Ciudad Juárez, así como localidades de los municipios de Práxedis G. Guerrero y Guadalupe, ha enfrentado históricamente una severa marginación en materia de movilidad y transporte público.

Dijo que, durante años, la población de esta región ha padecido de un servicio de transporte inestable e irregular, que se traduce en afectaciones directas a su calidad de vida, dificultando el acceso a centros de trabajo, planteles educativos y servicios de salud situados en la zona urbana e incluso mermando actividades comerciales.

En ese sentido, precisó que existe una queja recurrente de las personas usuarias del transporte público del Valle de Juárez sobre la ruta actualmente ofrecida, ya que, con anterioridad, se llegó a ofrecer un servicio que los trasladaba desde sus comunidades hasta la zona Centro de Ciudad Juárez, facilitando la interconectividad y traslados.

Actualmente, las unidades de acercamiento trasladan a las y los usuarios hasta las inmediaciones de una ruta troncal del sistema de transporte, sin embargo, al arribar a dichos nodos de transferencia, los pobladores se ven obligados a realizar un segundo pago completo de tarifa para abordar la unidad troncal.

En consecuencia, esta doble imposición tarifaria impacta de forma desproporcionada la economía de las familias del Valle de Juárez, quienes ya de por sí registran los traslados más largos de la zona metropolitana, contraviniendo el principio de equidad tarifaria y accesibilidad económica que debe regir al servicio público de transporte.

En ese orden de ideas, señaló, es imperante incluir a las comunidades rurales del Valle de Juárez en la dinámica de tarifa integrada, a fin de erradicar acciones de discriminación tarifaria en perjuicio de quienes habitan las zonas con mayor dispersión y distancia, tomando en cuenta que el tramo comprendido entre Loma Blanca y El Porvenir, representa un recorrido de alrededor de 65 kilómetros.