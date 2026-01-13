Pide SICT precaución en carretera Chihuahua – El Sueco por neblina

La Residencia General de Conservación de Carreteras reporta en este momento presencia de bancos de niebla en la carretera libre Chihuahua-El Sueco, en el tramo conocido como “Curvas del périco”.

Si conduces por la zona, extrema precauciones:

Baja la velocidad: Hazlo de forma progresiva y no frenes bruscamente.

Luces: Usa luces bajas y antiniebla (si las tienes); apaga las altas porque se reflejan y empeoran la visibilidad.

Distancia: Aumenta la distancia con el coche de delante para tener más tiempo de reacción.

Guíate por las marcas: Sigue las líneas blancas del asfalto para mantenerte en tu carril.

Evita maniobras: No adelantes ni cambies de carril bruscamente

El Centro SICT Chihuahua permanece atento a los reportes derivados de las emergencias climáticas por la segunda tormenta invernal que atraviesa el estado.

Emergencias llama 9-1-1