Pide SICT precaución en carretera Chihuahua – El Sueco por neblina

La Residencia General de Conservación de Carreteras reporta en este momento presencia de bancos de niebla en la carretera libre Chihuahua-El Sueco, en el tramo conocido como “Curvas del périco”.
Si conduces por la zona, extrema precauciones:
Baja la velocidad: Hazlo de forma progresiva y no frenes bruscamente.
Luces: Usa luces bajas y antiniebla (si las tienes); apaga las altas porque se reflejan y empeoran la visibilidad.
Distancia: Aumenta la distancia con el coche de delante para tener más tiempo de reacción.
Guíate por las marcas: Sigue las líneas blancas del asfalto para mantenerte en tu carril.
Evita maniobras: No adelantes ni cambies de carril bruscamente
El Centro SICT Chihuahua permanece atento a los reportes derivados de las emergencias climáticas por la segunda tormenta invernal que atraviesa el estado.
Emergencias llama 9-1-1