Pide Sheinbaum unidad entre gobierno y pueblo durante informe en Tlaxcala: “jamás seremos vencidos”

Destacó que los adultos mayores merecen recibir la Pensión de Bienestar porque son héroes de la patria, ya que han dado su vida a sus familias, a sus comunidades y a la nación, razón por la que son venerados por los pueblos indígenas, quienes los consideran sabios. Foto: Presidencia

Amaxac de Guerrero, Tlax. “No puede haber división entre el gobierno y el pueblo” porque unidos “jamás seremos vencidos”, aseveró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al rendir su segundo informe de actividades en el estado de Tlaxcala.

La mandataria señaló lo anterior luego de que dejó en claro que cualquier “pretexto para injerencia o intervención debe ser rechazado porque viola nuestra soberanía y nuestra independencia” y reiteró que las decisiones en México “no las puede tomar un país extranjero”.

Sheinbaum Pardo arribó la tarde de este jueves a la Ciudad de la Cultura y el Entretenimiento, en el municipio de Amaxac de Guerrero, acompañada de integrantes de su gabinete, donde recaló que los programas Bienestar “son amor convertido en política”, y se han podido lograr porque ya no se roba dinero público y porque ya se cobra impuestos a quienes no los pagaban.

Durante su mensaje, ante cientos de tlaxcaltecas, la Presidenta reiteró que el peso mexicano es de las monedas más fuertes de todo el mundo y que hay récord en inversión extranjera directa.

Destacó que los adultos mayores merecen recibir la Pensión de Bienestar porque son héroes de la patria, ya que han dado su vida a sus familias, a sus comunidades y a la nación, razón por la que son venerados por los pueblos indígenas, quienes los consideran sabios.

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Por ello, dijo, la pensión universal para este segmento de la población es un derecho constitucional que ya nadie les puede quitar, de ahí que cada año aumenta por encima de la inflación, “para que no se quede fija y les vaya alcanzando”, para que no pierdan el poder adquisitivo.

Detalló que en Tlaxcala son 460 mil 807 las personas beneficiarias de los programas del Bienestar que impulsa su administración con una inversión de 9 mil 193 millones de pesos.

La mandataria recordó que ya ha presentado su informe en los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Hidalgo y Tlaxcala.