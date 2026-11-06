Hoy rinde Memo Ramírez su Segundo Informe de Actividades Legislativas en Parral

El diputado presentará los resultados de dos años de trabajo, entre ellos su gestión de más de 45 millones de pesos en obras para el Distrito XXI y su participación en las 95 sesiones del segundo año legislativo.

HIDALGO DEL PARRAL, Chih.— Con el compromiso de regresar a su distrito para informar sobre el trabajo realizado y poner sus resultados a consideración de la ciudadanía, el diputado Guillermo “Memo” Ramírez invitó a las familias de Parral y los municipios del Distrito XXI a acompañarlo en su Segundo Informe de Actividades Legislativas.

El encuentro se llevará a cabo este viernes 6 de noviembre, a las 6:00 de la tarde, en el Casino de Parral, donde compartirá los principales resultados de dos años de trabajo legislativo, gestión y presencia en territorio.

Entre los datos que presentará destaca la gestión e impulso de acciones que suman más de 45 millones de pesos en obras para el Distrito XXI, así como su participación en las 95 sesiones del segundo año legislativo, con el 100 por ciento de asistencia, durante el periodo en que también encabezó la Presidencia del Congreso del Estado.

Asimismo, dará cuenta de su trabajo en comisiones, donde al frente de Gobernación y Puntos Constitucionales participó en 20 reuniones para atender 55 iniciativas, de las cuales 71.80 por ciento de sus iniciativas propias se encontraban dictaminadas al cierre del periodo.

Ramírez señaló que este informe representa una oportunidad para compartir lo realizado, reconocer los asuntos que siguen pendientes y refrendar el compromiso con las familias de Parral y los municipios que integran el Distrito XXI.

“Cuando pedí su confianza asumí el compromiso de trabajar y de regresar para explicar qué he hecho con ella. Hoy vengo a cumplir esa responsabilidad y a poner mi labor a su consideración”, expresó.

Finalmente, reiteró la invitación a la ciudadanía para acompañarlo en este ejercicio de rendición de cuentas y diálogo con la región.