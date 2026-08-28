Pide Congreso atender fugas y aguas residuales en Ciudad Juárez

En Sesión de la Diputación Permanente del Congreso de Chihuahua, por mayoría de votos se aprobó la proposición de la diputada Irlanda Márquez Nolasco, en la cual se solicitó a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez y a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado para que se implementen acciones coordinadas para identificar, atender y dar solución a las fugas, escurrimientos, desbordamientos y acumulaciones recurrentes de aguas residuales en diversas colonias y sectores del distrito 06 de Juárez.

En su exposición, la legisladora señaló que esta problemática afecta directamente las condiciones de vida de las familias, al generar malos olores, contaminación, proliferación de insectos y posibles riesgos sanitarios, además de dificultar en algunos casos el tránsito peatonal.

Expuso que las afectaciones se presentan en colonias como Granjas de Chapultepec, Santa María, Independencia I y II, Luis Olague, División del Norte, Revolución Mexicana, Morelos, Libertad y Oasis Revolución, donde habitantes han realizado reportes y solicitudes de atención ante las autoridades correspondientes.

Márquez Nolasco destacó que uno de los principales problemas es que, en determinados puntos, las fugas vuelven a presentarse después de trabajos de reparación, limpieza o desazolve, por lo que es necesario identificar las causas de fondo y establecer soluciones permanentes.

Por lo anterior, es que el exhorto hace el llamado a la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez para que realice un diagnóstico de los puntos críticos, implemente las acciones de mantenimiento, rehabilitación, sustitución, desazolve o reparación que sean necesarias y fortalezca los mecanismos de atención y seguimiento de los reportes ciudadanos.

Asimismo, a la Junta Central de Agua y Saneamiento del Estado a brindar la coordinación y asistencia técnica que corresponda, así como a coadyuvar en la determinación de las necesidades de rehabilitación y fortalecimiento de la infraestructura de drenaje y saneamiento en los sectores con mayor incidencia.

Por último, se pidió a las autoridades informen al Congreso del Estado sobre las acciones realizadas o programadas para atender las problemáticas señaladas, con especial atención en los puntos donde las fugas, desbordamientos o acumulaciones de aguas residuales sean recurrentes.

Cabe destacar que una vez aprobada la moción del diputado Óscar Avitia, se acordó anexar al distrito 03 de dicha frontera al exhorto.