Petición de Maru a Sheinbaum para reunirse muestra voluntad y congruencia; la Gobernadora prioriza a la ciudadanía: JL Villalobos

Luego de que la gobernadora Maru Campos solicitara a la presidenta Claudia Sheinbaum que se reúnan en privado y así tratar diversos temas en beneficio de Chihuahua, el diputado local del PRI, José Luis Villalobos, destacó que eso demuestra la voluntad y congruencia de la Gobernadora.

“Existe la voluntad y la congruencia institucional que tiene la gobernadora Maru Campos respecto a construir soluciones para Chihuahua, independientemente del contexto y de lo que haya pasado en los últimos meses. Esto habla bien de la voluntad de la Gobernadora de privilegiar que la ciudadanía tenga soluciones y buscar esa comunicación y esa interlocución con el gobierno federal”, manifestó Villalobos García.

El también coordinador Nacional de Afiliación y Registro Partidario del PRI, reiteró que “la presidenta de la República Juárez, ya lo dijimos, a informarnos de más deuda, falta de infraestructura, falta de apoyo en Chihuahua, no hay inversión pública, no hay nada. Y bueno, sabemos que es un mitin político, sabemos que viene a hacer campaña para buscar recuperar simpatías hacia Morena, mismas que han perdido por sus vínculos con el crimen organizado por tanto y ella viene a hacer campaña”.

“Me parece que la gobernadora tomó una decisión acertada en no acudir porque es un mitin político. Ojalá que la presidenta Claudia Sheinbaum tuviera también la voluntad de ir a constatar que la Torre Centinela es una infraestructura que le va a hacer un bien al estado en materia de seguridad. En el PRI lo hemos dicho. Nosotros no apostamos a que le vaya mal a las mexicanas y a los mexicanos. Si nosotros deseáramos que le fuera mal este gobierno, pues estaríamos en el lado equivocado. Pero nosotros lo que queremos es que haya resultados y vamos a seguir alzando la voz por las cosas que no se están haciendo y por las cosas que se están haciendo mal”, concluyó el diputado priista.