Peso mexicano se aprecia ante un dólar más débil; espera minutas de la Reserva Federal

El peso mexicano se apreció frente al dólar en la sesión de este martes. La divisa local ganó terreno por tercera jornada consecutiva, debido al debilitamiento del billete verde, mientras el mercado se alistaba para la publicación de las minutas de la Reserva Federal (Fed).

El tipo de cambio terminó esta sesión en el nivel de 17.9725 unidades por dólar. Comparado con un cierre de 18.0899 unidades ayer, con datos oficiales del Banco de México(Banxico), el movimiento significó para el peso una mejora de 11.74 centavos o 0.65 por ciento.

El precio del dólar se movió en un rango entre un máximo de 18.1005 unidades y un mínimo de 17.9106. El Índice Dólar (DXY), del Intercontinental Exchange, que compara al dólar con una canasta de seis monedas referencia, perdía 0.30% al nivel de 101.86 unidades.

Recupera 30 centavos en tres días

El peso acumula en tres días consecutivos de recuperación, una mejora de 32.03 centavos o 1.75% frente a un cierre oficial de 18.2928 el jueves de la semana pasada. Cifras laborales de Estados Unidos debilitaron el viernes las expectativas de un alza de tasas de la Fed.

Los operadores esperan que las minutas de la más reciente reunión de política monetaria del banco central ayuden a aclarar el panorama para el cierre del año. La herramienta FedWatch de CME, estima un alza de tasa en diciembre con una probabilidad de 70 por ciento.

Mientras tanto, funcionarios de la Fed opinaron sobre el futuro de la tasa. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, dijo que futuras subidas dependerán de la persistencia de las presiones inflacionarias, y Jeff Schmid, de Kansas City, vio probable otra subida.

“Los riesgos a corto plazo siguen siendo elevados, pero el ajuste reciente podría haber sido suficiente para permitir cierta recuperación hacia el cierre del año”, dijo BBVA, y añadió que, en este contexto, ven margen para que la cotización y su volatilidad se normalicen.