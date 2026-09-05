Permanecerá en prisión preventiva por posesión de motocicleta robada en Valle de Zaragoza

La motocicleta recuperada había sido robada horas antes en Parral

La Fiscalía de Distrito Zona Sur, obtuvo un auto de vinculación a proceso, dictado en contra de Jovanni Guadalupe C.G., al acreditar ante un Juez de Control, su posible participación en el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.

El imputado fue detenido por elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), el 27 de agosto del presente año en el municipio de Valle de Zaragoza, cuando en compañía de los adolescentes de iniciales M.A.S.Q., J.J.GM. y J.L.Q.S, desmantelaban una motocicleta marca Italika, modelo 2022, que horas antes había sido reportada como robada en la ciudad de Parral.

Ahora, en la continuación de la audiencia inicial se resolvió su situación jurídica, la cual llevará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

El órgano jurisdiccional concedió un plazo de un mes para el cierre de las investigaciones complementarias.

La Fiscalía General del Estado reitera su compromiso en el combate a los delitos, la recuperación de bienes sustraídos ilegalmente que puedan restituir el daño cometido al patrimonio de los ciudadanos y aplicar el castigo a los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).