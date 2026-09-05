“Una obra pública sólo tiene sentido cuando resuelve un problema”: Marco Bonilla

Llegar más rápido a un destino, transitar por una calle iluminada, encontrar limpio el entorno y contar con espacios para convivir son resultados de una ciudad que funciona, y con ese propósito, el Gobierno Municipal invirtió durante cinco años más de 4 mil 500 millones de pesos en infraestructura.

“Una obra pública sólo tiene sentido cuando resuelve un problema y hace más fácil la vida de las personas”, expresó el alcalde Marco Bonilla durante su Quinto Informe de Gobierno.

El Alcalde explicó que esta inversión no se destinó a construir por construir, sino a responder al crecimiento de Chihuahua Capital mediante proyectos que mejoran la movilidad, los servicios públicos, los espacios de convivencia y el cuidado del entorno.

De las 10 obras prioritarias anunciadas en 2024, ocho ya fueron entregadas. A estos resultados se suma un avance del 95 por ciento en la modernización del alumbrado público y la construcción de la Gaza de Incorporación del bulevar Teófilo Borunda al periférico De la Juventud, que estará concluida antes de finalizar la administración.

En movilidad, los pasos superiores de carretera a Aldama y avenida Fuerza Aérea, así como el de vialidad Los Nogales y avenida De las Industrias, mejoran la conectividad para cerca de 600 mil personas. Más allá del concreto y el acero, Marco Bonilla destacó que estas obras permiten recuperar tiempo que las madres y padres de familia antes perdían en el tráfico.

Una ciudad funcional también requiere servicios que respondan todos los días. Por ello, el Municipio incorporó 37 nuevas unidades para fortalecer la recolección de residuos y mantener la atención en las colonias. Este trabajo fue reconocido internacionalmente con la Escoba de Oro por el manejo integral de los residuos.

La modernización del alumbrado con tecnología LED permitió, además de mejorar la iluminación de calles y espacios públicos, generar ahorros superiores a 42 millones de pesos en consumo de energía, recursos que pueden destinarse nuevamente a servicios y proyectos para la ciudad.

La infraestructura municipal también abrió una nueva etapa en la protección de los animales. Después de atender más de 6 mil denuncias por maltrato, se creó la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal y comenzó la construcción del Centro Integral de Protección Animal.

Este nuevo espacio contará con 2 mil 500 metros cuadrados, servicios veterinarios de bajo costo y capacidad para atender hasta mil 200 animales cada mes, con lo que la atención institucional responderá de manera más amplia a las necesidades de las mascotas y de quienes trabajan por su protección.

En el cuidado de los espacios naturales, la colaboración entre ciudadanía y Gobierno permitió retirar 600 toneladas de basura del río Sacramento y limpiar más de 4.6 kilómetros del río Chuvíscar, además de impulsar la reforestación con especies propias de la región, como el encino y el mezquite.

Los espacios públicos tuvieron también un papel central. El Polideportivo Luis H. Álvarez recibe cada mes a más de 35 mil personas y cuenta con más de 30 escuelas de formación, convirtiéndose en un punto de encuentro para las familias y en un lugar donde niñas, niños y jóvenes pueden desarrollar su talento.

Marco Bonilla señaló que una ciudad en crecimiento necesita gobiernos capaces de anticiparse a sus nuevas necesidades, planear las soluciones y actuar a tiempo. Por ello, la infraestructura construida durante estos cinco años atiende los problemas actuales y prepara a Chihuahua Capital para las familias, empresas y oportunidades que llegarán en las próximas décadas.