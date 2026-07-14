Pedro Pascal cambia la acción por la música: así luce ‘Behemoth!’, el intenso nuevo filme de Tony Gilroy

El primer avance de ‘Behemoth!’ revela a un Pedro Pascal inédito bajo la dirección de Tony Gilroy en un drama sobre música, familia y segundas oportunidades.

Después de conquistar Hollywood con franquicias como The Last of Us, The Mandalorian y el Universo Marvel, Pedro Pascal se aleja de la acción para asumir uno de los papeles más íntimos y desafiantes de su carrera. El actor protagoniza Behemoth!, el nuevo largometraje escrito y dirigido por Tony Gilroy, del que este martes se lanzó su primer tráiler

El avance deja claro que esta no será una historia convencional. En lugar de explosiones o persecuciones, la tensión nace de la música, las relaciones familiares y las heridas emocionales de un hombre obligado a reencontrarse con su pasado.

¿De qué trata

Pedro Pascal interpreta a Alex Serian, un prodigioso chelista que, tras pasar dos décadas recorriendo el mundo como músico de concierto, regresa a Los Ángeles.

Lo que parecía un simple regreso a casa se transforma en un viaje profundamente personal, donde la música vuelve a marcar el ritmo de su vida mientras enfrenta cuentas pendientes, viejos afectos y una nueva oportunidad para reconstruirse. Searchlight Pictures define la película como la historia de un artista cuya pasión lo conduce hacia una experiencia que cambiará su vida para siempre.

Tony Gilroy y Pedro Pascal en el set de filmación de Behemoth! (Cortesía. )

El primer tráiler de

Behemoth!

apuesta por la emoción antes que por el espectáculo

Lejos de revelar grandes giros narrativos, el teaser construye una atmósfera elegante y melancólica. La fotografía, los silencios y las interpretaciones musicales ocupan el centro de la historia, mientras el personaje de Pascal aparece dividido entre su brillante carrera artística y los vínculos que dejó atrás.

También se aprecian los personajes interpretados por Olivia Wilde, Eva Victor y Will Arnett, quienes parecen desempeñar un papel decisivo en el viaje emocional del protagonista.

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Tony Gilroy regresa a la dirección con una historia muy personal

Aunque Tony Gilroy es ampliamente reconocido por escribir la saga Bourne y por ser el creador de Andor, Behemoth! marca su regreso como director de cine tras más de una década.

El cineasta ha descrito la película como una carta de amor a la música, al cine y al trabajo de los compositores, un universo pocas veces retratado en Hollywood. Incluso, para construir el universo sonoro del filme convocó a nueve compositores distintos, una decisión poco habitual en la industria.

Pedro Pascal en una de las primeras imágenes de Behemoth! (Cortesía. )

El reto más grande en la carrera de Pedro Pascal

Para dar vida a Alex Serian, Pedro Pascal tuvo que aprender a tocar el violonchelo de manera convincente, una preparación que el propio actor calificó como el desafío más difícil de toda su trayectoria.

En entrevistas recientes, el actor de origen chileno aseguró que este personaje representa su primer gran papel protagónico absoluto en cine y una experiencia profundamente personal, al tratarse de un hombre cuya identidad está completamente ligada a la música.

Con Behemoth!, Pedro Pascal parece dispuesto a demostrar una faceta mucho más contenida y dramática, alejándose del perfil de héroe de acción que ha dominado buena parte de su carrera reciente.

Se tiene contemplado que la película llegará a los cines el 4 de diciembre de 2026, distribuida por Searchlight Pictures.