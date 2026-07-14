El registro de celulares va a caer: Francisco Sánchez presenta amparo masivo en la Ciudad de México

El diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, presentó ante los Juzgados Especializados en Materia de Telecomunicaciones de la Ciudad de México el amparo masivo para echar abajo el registro obligatorio de celulares.

“El registro de celulares nació como un instrumento de control y terminará sepultado bajo una montaña de amparos. Si el régimen quiere vigilancia masiva, nosotros responderemos con amparos masivos. Hoy en estos tribunales damos un paso histórico para echar a la basura el registro de celulares”, declaró.

Francisco Sánchez denunció que esta medida pretende obligar a los ciudadanos a entregar sus datos personales bajo la amenaza de cancelar sus líneas telefónicas, incomunicarlos y expulsarlos de servicios esenciales, una muerte civil para quien no se someta al régimen.

“Este amparo lleva miles de nombres, pero representa una sola causa: la libertad de México. Quisieron registrar uno por uno a los mexicanos; ahora tendrán que enfrentar uno por uno nuestros amparos”, expresó.

Francisco Sánchez explicó que el amparo fue diseñado como una herramienta jurídica de defensa para impedir que los ciudadanos sean obligados a vincular sus líneas telefónicas con sus datos personales y para combatir cualquier intento de suspensión o cancelación del servicio.

“Vamos a recorrer Chihuahua y todo México. Vamos a llevar este amparo a cada municipio, a cada plaza y a cada ciudadano que se niegue a vivir de rodillas ante el poder. Estamos firmes y fieles contra la Ley Espía porque tenemos de nuestro lado la ley, la razón y la fuerza de millones de mexicanos libres”, sentenció.