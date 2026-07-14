Ejecutan a un hombre al interior de una vivienda en la colonia Cerro de la Cruz

Un hombre de entre 25 y 30 años de edad fue ejecutado la noche de este martes al interior de un domicilio ubicado sobre la calle J.J. Calvo, entre las calles 64 y 66, en la colonia Cerro de la Cruz.

De acuerdo con los primeros reportes, vecinos escucharon alrededor de cinco detonaciones de arma de fuego y dieron aviso a las autoridades a través del sistema de emergencias. Elementos de la Policía Municipal arribaron al lugar como primeros respondientes y procedieron a acordonar la escena.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General del Estado y peritos de Servicios Periciales realizaron el levantamiento de evidencias y del cuerpo, además de iniciar las investigaciones correspondientes para esclarecer el homicidio e identificar a los responsables.