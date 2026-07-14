Localiza FDZC a dos masculinos con reporte de ausencia en Chihuahua y Delicias

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, localizó sanos y salvos a dos masculinos que contaban con reporte de ausencia interpuestos en Chihuahua y Delicias.

Este marte 14 de julio, fue localizado Raymundo O. Ch. de 38 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Chihuahua.

Mientras que a Jesús Iván R. P., quien fue reportado como ausente el pasado domingo, en la ciudad de Delicias, fue localizado, en la colonia Riberas de Sacramento de la ciudad de Chihuahua .

Ambos adultos, en sus respectivas declaraciones ante el Ministerio Público, dijeron no haber sido víctima de un delito y que su ausencia fue voluntaria.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de atender los reportes de ausencia y no localización de personas, a fin de brindar certeza y tranquilidad a sus familiares.